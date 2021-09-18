Транспортная прокуратура проверяет информацию о падении гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе. На борту воздушного судна было два человека. Как рассказали агентству ТАСС в местной администрации, самолет принадлежал предпринимателю, в момент падения он находился на борту со своей женой. При этом уточняется, что само крушение произошло два дня назад. Гидросамолет, вероятно, упал в болото. О судьбе находившихся на борту ничего не известно.
2021-09-18T17:07:15+03:00
2021-09-18T17:07:15+03:00
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17:07, 18 сентября 2021
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