В Кремле объяснили недельное отставание часов Путина в день голосования тем, что президент не обращает на это внимания

В Кремле объяснили недельное отставание часов Владимира Путина в день голосования тем, что президент не обращает на это внимания. Ранее в соцсетях обратили внимание на то, что на часах Путина стояла дата 10 сентября, хотя, по данным Кремля, голосовал он 17-го.

Российский президент, по уверениям его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не пользуется функцией даты на наручных часах, передает интернет-издание «Подъем». Так Песков прокомментировал появившиеся сомнения в том, что Путин дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму накануне. Некоторые пользователи соцсетей предполагали, что речь может идти о так называемых «консервах» — заготовленных заранее видеозаписях, с учетом того, что глава государства ранее объявил об уходе на самоизоляцию. Впрочем, телеканал «Дождь» отметил, что такое же недельное отставание наручных часов Путина было зафиксировано несколько дней назад, во время учений на полигоне в Нижегородской области. Канал «Дождь» российские власти считают иностранным агентом.

Владимир Путин ранее неоднократно опаздывал на встречи с мировыми лидерами: иногда опоздания достигали нескольких часов.