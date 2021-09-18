В Ростовскую область для голосования начали приезжать автобусы с избирателями из самопровозглашенных ДНР и ЛНР

В Ростовскую область для голосования на выборах начали приезжать автобусы с избирателями из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как передает телеканал «Дождь», признанный иностранным агентом, российские паспорта им выдают прямо перед избирательным участком. Судя по видео, которое публикует агентство Reuters, среди голосующих есть и военнослужащие. Reuters отмечает, что большинство собеседников агентства сказали, что будут голосовать за «Единую Россию».

Глава самопровозглашенной ДНР ранее говорил, что местные власти организуют больше 800 автобусных и 12 железнодорожных рейсов для желающих проголосовать на выборах в российскую Госдуму. Для них организовали упрощенный пограничный контроль.