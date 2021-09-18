По делу о коррупции арестовали бывшего премьер-министра Киргизии. Агентство «Интерфакс»сообщает, что Джоомарт Оторбаев будет содержаться в СИЗО по меньшей мере до конца месяца. Он занимал пост главы правительства в 2014-2015 годах. Позавчера экс-премьера задержали по делу о коррупции при реализации проекта по разработке месторождения «Кумтор». Следствие считает, что Оторбаев надавил на экологов и, в интересах иностранной компании, выдал согласие на уничтожение двух ледников при строительстве.

Под следствием находятся еще два бывших премьер-министра. В качестве свидетеля допрошены экс-президенты Киргизии.