Блогер Эдвард Бил выплатил пострадавшим в ДТП больше 11 миллионов рублей. Источник агентства ТАСС, знакомый с исковыми требованиями потерпевших, рассказал, что с большинством из них удалось договориться, однако, двое отказались подписать соглашение компенсации и потребовали значительно больше. Судя по картотеке московских судов, в отношении блогера заявлено две жалобы, одну из которых рассмотрят в середине октября.

ДТП произошло по вине Эдварда Била в центре Москвы на Смоленской площади в апреле этого года. Он вылетел на встречную полосу, не справившись с управлением. Всего пострадало 5 автомобилей, но наиболее сильный удар принял на себя Фольксваген сотрудницы Госдумы. Она серьезно пострадала.