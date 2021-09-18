Три человека попали в больницу после аварии прогулочного катера в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, судно врезалось в опору моста и затонуло. На сайте транспортной прокуратуры уточняется, что разлива горючего не произошло. Местная пресса пишет, что на борту находились сам хозяин катера и его знакомые. По сведениям журналистов, часть пассажиров была в нетрезвом состоянии.