Три человека попали в больницу после аварии прогулочного катера в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, судно врезалось в опору моста и затонуло. На сайте транспортной прокуратуры уточняется, что разлива горючего не произошло. Местная пресса пишет, что на борту находились сам хозяин катера и его знакомые. По сведениям журналистов, часть пассажиров была в нетрезвом состоянии.
2021-09-18T16:34:36+03:00
2021-09-18T16:34:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 18 сентября 2021
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