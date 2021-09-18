В Москве зафиксировали новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Третьи сутки подряд число новых заболевших превышает две тысячи. Сегодня оперативный штаб сообщил о почти трех тысячах зараженных. Это максимальный показатель с начала августа. Кроме того, в целом по России впервые с августа выявлено за сутки больше 20 тысяч заболевших. Умерших – еще 799 человек. Как уточняет агентство ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с начала июля.