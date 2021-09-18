В Москве зафиксировали новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Третьи сутки подряд число новых заболевших превышает две тысячи. Сегодня оперативный штаб сообщил о почти трех тысячах зараженных. Это максимальный показатель с начала августа. Кроме того, в целом по России впервые с августа выявлено за сутки больше 20 тысяч заболевших. Умерших – еще 799 человек. Как уточняет агентство ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с начала июля.
2021-09-18T16:34:22+03:00
2021-09-18T16:34:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 18 сентября 2021
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У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…