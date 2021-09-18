Общественные деятели Петербурга поручились за экс-депутата, осужденного по делу об убийстве Галины Старовойтовой

Политики и общественные деятели Санкт-Петербурга поручились за экс-депутата, осужденного по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Михаил Глущенко, приговоренный к 17 годам строгого режима, попросил об условно-досрочном освобождении. Как сообщает сетевое издание «Фонтанка», за него подписались двое депутатов-единороссов из законодательного собрания города и ректор университета физкультуры имени Лесгафта.

Глущенко был осужден в 2012 году. Ему вменили вымогательство денег, а позже – и организацию убийства депутата Старовойтовой.