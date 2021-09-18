Член УИК 1712 в Мытищах сообщил о вбросе бюллетеней в ходе надомного голосования

Член участковой избирательной комиссии участка 1712 города Мытищи Андрей Юмашев сообщил о вбросе бюллетеней в ходе надомного голосования. Об этом член УИК сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Комиссия уехала с урной на надомное голосование, вернулись, при этом заявления избирателей были не заполнены, отсутствовали паспортные данные избирателей, то есть непонятно, к кому они вообще ездили, если они ездили туда. Данные об этих избирателях, проголосовавших якобы на дому, не внесены в книги избирателей. Были все основания признать, что имел место вброс, фальсификация. При ознакомлении с книгами избирателей сегодня было установлено, что на нашем участке проголосовала женщина, которая якобы вчера голосовала дома. С этой женщиной удалось связаться, она сегодня пришла в участковую комиссию, где написала заявление, что ее подпись была сфальсифицирована, на дому она не голосовала вчера. Жалоба была сегодня рассмотрена, но не удовлетворена. Приезжал вчера представитель Мособлкома, фиксировал данное нарушение и сегодня пришла женщина, которая сказала: «Я на дому не голосовала, за меня расписались». Сейчас сотрудники полиции находятся здесь. Мы будем требовать признания этих бюллетеней в переносных урнах недействительными», — сказал он.

А.Юмашев отметил, что у него есть информация о нарушениях и на других избирательных участках в Мытищах.

«На избирательном участке 1711 города Мытищи ситуация еще хуже, у них нет вообще никаких документов о надомном голосовании. На участке 1711 мой отец, он тоже в участковой комиссии, там было надомное голосование вчера и никому эти документы не показывают, они вообще отсутствуют», — заключил он.

Голосование на выборах разного уровня проходят в стране три дня 17, 18 и 19 сентября. Официально для всей страны оно завершится в воскресенье в девять вечера по московскому времени. Одновременно с выборами в Госдуму восьмого созыва проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.