Преступника, осуждённого на длительный срок и сбежавшего из колонии в Тюмени, задержали за Уральским хребтом

Преступника, осуждённого на длительный срок и сбежавшего из колонии в Тюмени, задержали по другую сторону Уральского хребта. Ему удалось преодолеть сотни километров.

Беглеца, который в начале нулевых получил 23 года за убийство с особой жестокостью, грабёж и другие преступления, искали несколько суток. Нашли его в Перми, откуда до колонии-поселения, где он отбывал наказание последние месяцы, почти 700 километров. Кто помог бежать осуждённому и каким образом ему удалось перейти Урал — будут выяснять полицейские. Сотрудников управления ФСИН в Тюмени, где расположена колония-поселение, уже проверяют, пишет газета РБК. Детали операции по задержанию осуждённого силовики не раскрывают. Известно только, что беглеца, объявленного в розыск, зовут Александр Новиков. За решёткой ему оставалось провести около двух с половиной лет. Почти весь срок он находился в колонии строгого режима, откуда в феврале его по решению суда перевели в колонию-поселение, где условия мягче. У Новикова после этого появилась возможность без надзора передвигаться за пределами территории исправительного учреждения, чем спустя месяцы он и воспользовался.

Региональное интернет-издание 72.ru отмечает, что из той же колонии в Тюмени до этого дважды сбегали заключённые.