Министерство культуры запретило прокат нового фильма Пола Верховена «Искушение»

В кинотеатрах картина, которая претендовала на главную награду Каннского кинофестиваля, должна была демонстрироваться с начала октября.

Министерство культуры ограничилось лаконичной формулировкой для обоснования отказа в выдаче прокатного удостоверения фильму «Искушение». В документе говорится о неких «случаях, определенных федеральными законами». Других пояснений нет.

Между тем вероятно, что действия ведомства связаны с жалобой, которую на картину Пола Верховена подавало православное движение «Сорок сороков». Его координатор Владимир Носов в интервью «Эху Москвы» выразил мнение, что в «Искушении» есть элементы богохульства и оскорбления духовно-нравственных ценностей. Движение «Сорок сороков» и ранее подавало жалобы на картины, в которых усматривало, в частности, оскорбление чувств верующих. «Богохульство – это не такая простая и безобидная вещь, как может показаться людям неверующим. Есть красные линии, которые нельзя переходить. Поэтому очень хорошо, что здравый смысл преобладал, и этого непотребства не будет на экранах нашей страны. Нельзя смеяться или хулить святое, Бога. Это очень и очень опасно. Мы все прекрасно понимаем, что нельзя совать пальцы в розетку, но вот этого еще не понимают. Есть вещи, в которых причинно-следственная связь не такая прямая, но они взаимосвязаны. Касаемо богохульств — это напрямую связано с событиями, которые в мире происходят, в том числе», — сказал он. Носов добавил, что, если бы министерство культуры не запретило прокат фильма, «ничего хорошего бы не было». «Слава Богу, что власти прислушались. Ничего хорошего бы точно не было [если бы фильм разрешили в прокат]. Ничего хорошего не ждало людей, которые разрушали храмы, смеялись над святынями, убивали священников, ничего хорошего их будущем не ждало, у этих людей очень печальная судьба, у них, у их родственников», — подчеркнул он. Активист также отметил, что сам не смотрел фильм, но ознакомился с комментариями и его описанием в интернете. Министерство культуры запретило прокат нового фильма Пола Верховена «Искушение». В кинотеатрах картина, которая претендовала на главную награду Каннского кинофестиваля, должна была демонстрироваться с начала октября. Министерство культуры не пояснило причин для отказа в выдаче прокатного удостоверения фильму «Искушение». Действия ведомства, вероятно, связаны с жалобой, которую на картину режиссера Пола Верховена подавало православное движение «Сорок сороков».

Картина Верховена «Искушение» посвящена истории итальянской монахини XVII века, которая влюбляется в одну из послушниц. По словам некоторых критиков, в фильме есть много непристойных и кощунственных сцен.

Этим летом министерство культуры отказывало в прокате фильма «Неудачный трах, или безумное порно» — победителя Берлинского кинофестиваля. Ведомство увидело в нем пропаганду порнографии. После того, как название было изменено, а некоторые сцены подверглись цензуре, прокатное удостоверение фильму было выдано.