Google потребовал от соратников Алексея Навального удалить два списка «Умного голосования». Они были размещены на сервиса Google Docs, — сообщает команда оппозиционера в соцсетях. В IT-компании пояснили, что эти документы были внесены в реестр запрещенных материалов Роскомнадзора.

Сайт «Умного голосования» блокируется в России уже несколько недель. Накануне приложение «Навальный» с этой функцией было удалено из онлайн-магазинов Google и Apple в России. Позже стало известно, что Telegram заблокировал бот «Умного голосования» в мессенджере. Этот мини-сервис помогал желающим воспользоваться протестным голосованием и узнать имена кандидатов, которых предлагает команда политика.

Соратник Алексея Навального Иван Жданов сказал «Эху», что разочарован действиями Павла Дурова по блокировке бота «Умного голосования». Жданов добавил, что смысла восстанавливать бот сейчас нет. По его словам, блокировка повлияет на стратегию, но призвал не отчаиваться, найти рекомендации «Умного голосования» на других ресурсах и рекомендовать другим голосовать.