В Кремле объяснили недельное отставание часов Владимира Путина в день голосования. Ранее в соцсетях обратили внимание, что на кадрах, где был запечатлен голосующий президент, на наручных часах было выставлено 10 число. В связи с этим, некоторые пользователи предположили, что видео было записано заранее. Однако, сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал изданию «Подъем», что глава государства попросту не пользуется этой функцией и не обращает внимания на дату.

Ранее телеканал «Дождь», признанный в России иностранным агентом, обратил внимание на то, что на видео с учений «Запад-2021», которые посетил Путин, дата на его часах также отставала на семь дней.