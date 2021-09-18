Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму «Искушение». Премьера фильма режиссера Пола Верховена о монахине-лесбиянке состоялась на Каннском фестивале еще в июле. В России начало проката было намечено на 7 октября. Мотивируя свое решение, ведомство сослалось на пункт правил, который предусматривает отказ в выдаче удостоверения «в иных определенных федеральными законами случаях». О чем конкретно идет речь, в министерстве не пояснили. Телеканал RTVi уточняет, что жалобу на фильм подало православное движение «Сорок сороков».