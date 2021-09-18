Подмосковье вошло в тройку лидеров по вакцинации

Как пишет газета РБК, число сделавших в регионе хотя бы одну прививку выросло за месяц до 45%. По этому показателю Московская область вытеснила из рейтинга Чечню, которая находилась в первой тройке последние несколько месяцев. На второй строчке – Чукотка, где количество получивших хотя бы первую дозу немного превышает 45%. В лидерах по-прежнему Белгородская область, обогнавшая по этому показателю ближайших преследователей на пару процентов. Москва вышла на шестое место по числу начавших вакцинацию.