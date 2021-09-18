В Ханты-Мансийском автономном округе потерпел крушение гидросамолет. По предварительным данным, он упал в болото. На борту находились два человека. ЧП произошло в 85 километрах от города Советский, — приводит сообщение МЧС агентство ТАСС. Спасатели отправились на поиски, что стало причиной крушения – пока неясно.