В Ханты-Мансийском автономном округе потерпел крушение гидросамолет. По предварительным данным, он упал в болото. На борту находились два человека. ЧП произошло в 85 километрах от города Советский, — приводит сообщение МЧС агентство ТАСС. Спасатели отправились на поиски, что стало причиной крушения – пока неясно.
2021-09-18T15:32:19+03:00
2021-09-18T15:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 18 сентября 2021
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