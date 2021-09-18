Лидер КПРФ предрек массовые протесты в России по итогам выборов

По мнению Геннадия Зюганова, сегодня каждый второй готов принять участие в уличных акциях. На встрече с журналистами он выразил уверенность, что это будет организованное и массовое движение. В качестве примеров, Зюганов привел ситуацию в крупных городах после пенсионной реформы. В одной Москве на улицы вышло 100 тысяч человек, — приводит слова Зюганова сетевое издание Znak.com. Нынешнее же голосование в Госдуму он назвал «криминально уголовным».