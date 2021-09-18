Малайзия потребовала не отступать от принципа неразмещения ядерного оружия в Юго-Восточной Азии. Премьер-министр страны напомнил, что это закреплено в региональной декларации от 1971 года. В Куала-Лумпуре опасаются, что новое партнерство Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности может стать потенциальным катализатором гонки ядерных вооружений и спровоцировать другие страны на агрессивные шаги.

После того, как Канберра, Лондон и Вашингтон объявили о создании оборонительного союза. Австралия разорвала крупнейший в своей истории контракт с Францией на поставку 12 подводных лодок, поскольку теперь собирается строить их сама. Франция назвала это ножом в спину и отозвала для консультаций своих послов в США и Австралии.

