Неизвестный напал с ножом на школьников в Ростовской области. По некоторым данным, никто не пострадал.

Инцидент произошел рядом с одной из школ города Батайска. Судя по видео, которое опубликовало местное интернет-издание «Батайское время», мужчина в джинсах и расстёгнутой куртке на голое тело бросался на детей, которые стояли на ближайшей автобусной остановке. В руках у него был нож с лезвием около 20 сантиметров. Издание утверждает, что нападавший находился в неадекватном состоянии, а свои действия совершал молча.

В этот момент на улице было людно, один из школьников попытался остановить злоумышленника, распылив в его сторону предположительно газовый баллончик, однако это не помогло. Как сообщают очевидцы, кто-то из прохожих вызвал полицию. Наряд приехал довольно быстро и задержал нарушителя спокойствия. Однако, по некоторым данным, вскоре его снова отпустили. О личности и мотивах нападавшего пока ничего не известно.

Ни в полиции, ни в школе, рядом с которой произошел инцидент, ситуацию еще не комментировали.