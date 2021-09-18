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14:36, 18 сентября 2021

В Париже все готово к реставрации пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам

В Париже все готово к реставрации пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам. Государственная компания, отвечающая за этот процесс, сообщила, что строители завершили работы по укреплению конструкций. Реставрация по плану должна начаться зимой.
Сильный пожар вспыхнул в Соборе Парижской Богоматери в апреле 2019 года. Очаг находился в районе шпиля, где за несколько часов до этого проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу. Огонь удалось потушить лишь утром следующего дня.
Президент Франции говорил, что реставрация займет 5 лет, однако газета «Фигаро» отмечает, что уже сейчас специалисты называют эти сроки невыполнимыми.


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