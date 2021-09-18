В Германии зафиксировали усиления кибератак из России. Группировка Ghostwriter, которую в Берлине считают связанной с руководством страны, активизировалась после того, как немецкие власти выразили официальный протест Кремлю, — передает агентство Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников. Они утверждают, что хакеры распространяют компрометирующие сообщения о местных политиках через Facebook и Telegram.

Официальный протест, который МИД Германии в начале месяца выразил России, был связан с действиями этой группировки. Хакеров обвинили в попытке заполучить пароли депутатов бундестага и земельных парламентов и похитить их личные данные. Расследование ведет немецкая Генпрокуратура.