В Москве уже более полутора миллионов человек приняли участие в электронном голосовании на выборах. При этом общее число избирателей, зарегистрировавшихся в системе, немного превышает 2 миллиона. Сегодня в мэрии сообщили, что среди участников начали разыгрывать призы, среди которых однокомнатные квартиры и автомобили.

Дистанционное электронное голосование также проходит в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.