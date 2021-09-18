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14:33, 18 сентября 2021

В Ростовской области неизвестный напал с ножом на детей

В Ростовской области неизвестный напал с ножом на детей. Как сообщает местное сетевое издание «Батайское время», мужчина в расстегнутой куртке на голое тело бросался на школьников у автобусной остановке в городе Батайске. В его руках был тесак с 20-сантиметровым лезвием. Судя по всему, нападавший был в неадекватном состоянии. Один из мальчиков попытался оказать ему противодействие, распылив газовый баллончик. Журналисты сообщают, что приехавший на место наряд полиции задержал мужчину, однако потом, как утверждают местные жители, отпустил. Других подробностей инцидента нет.


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