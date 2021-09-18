Поводом для недавнего нападения на полицейский участок и убийства семьи под Воронежем могла стать месть за штраф и просроченную аренду.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, конфликт между подозреваемым в убийстве 54-летним Виктором Мирским и погибшими членами семьи Ибрагимовых начался еще два года назад. После того, как они арендовали часть дома у Мирских, их скот уничтожил часть посевов соседа во время выпаса. Затем ситуацию усугубила якобы имеющаяся у Ибрагимовых задолженность по аренде. Издание уточняет, что конфликт пытались решить с привлечением полиции, однако правоохранители встали на сторону семьи и оштрафовали Мирских. За что именно, не уточняется. Отмечается, что это были сотрудники отдела МВД Каменского района. Напал же Виктор Мирской, по данным следствия, на пункт полиции в городе Лиски, в 50 километрах оттуда.

Следствие считает, что подозреваемый убил семью из трех человек, а затем поехал на автомобили до полицейского участка. Там он заложил у входа бомбу и взорвал дверь. Пострадал один полицейский. В Следственном комитете уточняли, что его жизни ничего не угрожает. После нападения обвиняемый скрылся. В Воронежской области был объявлен план-перехват.

Подозреваемого задержали вчера днем. «Коммерсантъ» уточняет, что он оказал сопротивление и был ранен в голову, но медики прогнозируют, что он выживет.