Центризбирком получил почти 140 жалоб на принуждение к голосованию. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии. Тем временем наблюдатели и кандидаты от партий, которые участвуют в выборах, фиксируют другие серьёзные нарушения.

Жалобы, по словам Эллы Памфиловой, поступили из 45 регионов. Людей принуждают поддержать конкретного кандидата или партию, а также заставляют участвовать в электронном голосовании там, где его проводят. Обращения направят в прокуратуру, следственный комитет, полицию и главам регионов, пообещала председатель Центризбиркома. В ЦИКе также сообщили о нарушении правил агитации в дни голосования. При этом в комиссии ничего не говорят о вбросах, массовом подвозе на участки бюджетников и других нарушениях, о которых много рассказывают кандидаты от разных партий и наблюдатели. К примеру, сегодня в Петербурге полиция задержала человека, который на одном из участков пытался вбросить большую пачку бюллетеней за кандидата от единороссов. Вбросы фиксируют на некоторых участках в Ивановской, Брянской, Кемеровской областях и ряде других регионов. На одном из участков Самары наблюдатели от Яблока зафиксировали массовый наплыв избирателей. За пять часов там проголосовали почти 1700 человек, пишет Новая газета. В Москве наблюдатели от Яблока жалуются на аномально высокую популярность голосования на дому и сообщают о фальсификациях. О нарушениях говорят и в партии КПРФ.

Тем временем на некоторых подмосковных избирательных участках появились сейфы, у которых с задней стороны есть ещё одна дверь. Ролик опубликовал один из кандидатов от Партии Роста. О том же сообщили наблюдатели из Волгоградской области и ряда других регионов. Они считают, что это позволяет членам УИК совершать нарушения.