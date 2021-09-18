В центр Москвы стянуты дополнительные силы полиции. Усиление наблюдается на фоне сообщений о возможных акциях протеста.

Призывы провести акции во всех крупных городах страны ранее звучали в одном из телеграм-каналов. Его основателя Дмитрия Чебанова, а также еще пять человек арестовали по новому уголовному делу о призывах к беспорядкам на выборах. Всего в деле 11 фигурантов. Об этом ранее говорили в Следственном комитете. До момента ареста обвиняемых, в публичном пространстве о них практически ничего не говорилось.