Норвегия потребовала открытости во время учений «Запад-2021». В Минобороны королевства сказали, что вместе с союзниками внимательно следят за неуклонно растущей военной активностью России в соседних с Норвегией регионах. Ранее с призывами о прозрачности военных маневров выступал и генеральный секретарь НАТО.

Учения проходили с 10 по 16 сентября одновременно на полутора десятках российских и белорусских полигонах. В них задействовали около двухсот тысяч военнослужащих и более 800 единиц боевой техники.