Три человека стали жертвами взрывов на востоке Афганистана. Еще 20 были ранены, — передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев. ЧП произошло в городе Джалалабад. По предварительным данным, целью были автомобили боевиков движения «Талибан», пришедшего к власти в стране (оно признано террористическим и запрещено в России). Как отмечается, на востоке Афганистана, где и находится город, располагается один из центров управления другой террористической группировки. Сегодня же сообщалось о нескольких взрывах в столице – в Кабуле, однако, связаны ли эти две серии взрывов – пока неясно.