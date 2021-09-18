Три человека стали жертвами взрывов на востоке Афганистана. Еще 20 были ранены, — передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев. ЧП произошло в городе Джалалабад. По предварительным данным, целью были автомобили боевиков движения «Талибан», пришедшего к власти в стране (оно признано террористическим и запрещено в России). Как отмечается, на востоке Афганистана, где и находится город, располагается один из центров управления другой террористической группировки. Сегодня же сообщалось о нескольких взрывах в столице – в Кабуле, однако, связаны ли эти две серии взрывов – пока неясно.
2021-09-18T13:50:03+03:00
2021-09-18T13:50:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2905772-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:50, 18 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…