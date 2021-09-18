В Санкт-Петербурге арестовали еще одного фигуранта дела о склонении к беспорядкам на выборах. Вячеслав Абрамов стал шестым обвиняемым, для которого избрали меру пресечения. Он арестован на два месяца, — сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Всего, как ранее говорили в Следственном комитете, в деле 11 фигурантов.

О возбуждении уголовного дела стало известно позавчера. В официальном сообщении СК называлось лишь одно имя – Дмитрия Чебанова. Он – администратор телеграм-канала «Что делать?», в котором распространяются призывы выйти на акции протеста против путинского режима. Сам телеграм-канал до сих пор не заблокирован.