Центризбирком продолжает отражать DDoS-атаки. В полдень целью злоумышленников стал официальный портал ЦИК, — рассказал глава федерального центра информатизации Александр Сокольчук. По его мнению, хакеры готовятся к завтрашнему — основному дню голосования. Вчера ЦИК зафиксировал три атаки, как утверждается, из-за рубежа. Сначала неизвестные пытались сканировать сайт, чтобы найти уязвимость, а вечером провели DDoS-атаку.
2021-09-18T13:49:09+03:00
2021-09-18T13:49:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:49, 18 сентября 2021
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У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…