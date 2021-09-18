Центризбирком продолжает отражать DDoS-атаки. В полдень целью злоумышленников стал официальный портал ЦИК, — рассказал глава федерального центра информатизации Александр Сокольчук. По его мнению, хакеры готовятся к завтрашнему — основному дню голосования. Вчера ЦИК зафиксировал три атаки, как утверждается, из-за рубежа. Сначала неизвестные пытались сканировать сайт, чтобы найти уязвимость, а вечером провели DDoS-атаку.