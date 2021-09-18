Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать два документа со списками проекта «Умное голосование». Об этом в твиттере сообщают соратники Алексея Навального. Речь идет о кандидатах в Госдуму и в региональные парламенты. Об этом команде оппозиционера сообщили в самом Google.

Накануне Google также удалил приложение «Навальный» из своего онлайн-магазина. В нем была функция «Умного голосования». Сегодня мессенджер Telegram заблокировал бот «Умного голосования» — это специальный мини-сервис, позволяющий узнать имена кандидатов.