Соратник Навального Жданов призвал искать рекомендацию «Умного голосования» в YouTube и Google Docs

Соратник Навального Иван Жданов призвал искать рекомендацию «Умного голосования» в YouTube и Google Docs после блокировки бота сервиса в Telegram. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Каждое «Умное голосование» — это доставка рекомендаций. Безусловно, сокращение каналов по доставке этой рекомендации всегда сокращает в какой-то мере аудиторию. Но не стоит отчаиваться, наоборот, нужно найти эту рекомендацию, она есть в «Google Документах», на YouTube канале и призвать своих друзей и знакомых голосовать. Это, конечно, неприятно, но с этим можно жить, и стратегия «Умного голосования» продолжает существовать», — сказал он.

И.Жданов отметил, что блокировка бота в Telegram стала неожиданностью для команды Навального.

«Мы не ожидали, что именно Telegram заблокирует наш бот «Умного голосования», тем более с такими формулировками, которые озвучил Павел Дуров. Наша рекомендация не является агитацией, она является распространением мнения, которое никак нельзя отнести к агитации. Что касается дня тишины, его уже давно отменили. <...> Происходит подмена понятий. Видимо, у Telegram были, какие-то договоренности с властями, потому что иначе это сложно объяснить, Telegram сам всегда боролся с блокировками и выступал против блокировок. Cейчас не было никаких особых угроз для Telegram, чтобы удалять наш бот из него», — заключил он.

Администрация мессенджера Telegram заблокировала сервис «Умное голосование» Алексея Навального. Основатель ресурса Павел Дуров незадолго до этого написал, что принял решение ограничить на время голосования в России работу страниц с предвыборной агитацией. Он объяснил этот шаг требованиями закона. П.Дуров также напоминал, что корпорации Google и Apple удалили приложение «Навальный» с функцией «Умное голосование» из своих интернет-магазинов.

На днях на некоторое время оказался заблокирован сервис Google Docs после публикации в нем списка кандидатов, которых рекомендуют сторонники Алексея Навального. В Роскомнадзоре уверяют, что не имеют к этому отношения.