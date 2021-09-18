Франция отозвала послов из США и Австралии из-за срыва многомиллиардного контракта на атомные подлодки. Заключение соглашения между Канберрой, Вашингтоном и Лондоном глава французской дипмиссии в Австралии назвал предательством. В свою очередь, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что это временные сложности. Перевод Евроньюс.

ПЛЕНКА-ТОМАС-ГРИНФИЛД

Американский дипломат подчеркнула, что новое оборонное партнерство не должно повлиять на отношения между США и Францией. Из-за формирования нового альянса Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией. По данным прессы, сумма сделки должна была составить 66 миллиардов долларов.