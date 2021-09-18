В России число заражённых коронавирусом впервые почти за месяц превысило 20 тысяч человек. Новый всплеск зафиксирован и в Москве. Умерли согласно официальным данным 799 заражённых.

За сутки в стране оперативный штаб выявил больше 20 300-т инфицированных. Отметку в 20 тысяч в России не преодолевали с 22 августа, напомнили власти. Традиционно Москва лидер по числу заражённых ковидом. В столице почти 2750 заболевших за сутки, причём рост продолжается уже четвёртый день подряд. Следом за Москвой идёт Петербург, где накануне опасный вирус обнаружили почти у 1800 человек. В Подмосковье вдвое меньше новых случаев. Несмотря на рост заражённых в Москве и ряде других регионов показатель смертности, если верить данным оперативного штаба, опять вплотную приблизился к отметке в 800 заболевших, но не преодолел её, как это было пару недель минувшим летом. Тогда даже некоторые пользователи соцсетей заподозрили власти в манипуляциях. О более 800х умерших штаб сообщал несколько дней, после чего показатель снова несколько снизился. По официальным данным ковид за минувший день унёс жизни 799-ти россиян. В Москве умер 51 заражённый, по 36 в Петербурге и Свердловской области. За ними по числу случаев с летальным исходом идут Краснодарский край, Нижегородская и Ростовская области. Агентство ТАСС подсчитало, что коэффициент распространения ковида в России вырос до макcимума с начала июля. Он, напомню, показывает, сколько один инфицированный до изоляции успевает в среднем заразить людей.

В России с начала пандемии коронавирусом заразились более полутора миллиона человек, умерли по данным оперативного штаба почти 200 тысяч инфицированных. Росстат при этом говорит о более чем полумиллионе погибших от ковида. Противоречия в цифрах объясняют разной методикой подсчёта.