«Карусели» и попытки вбросов бюллетеней — самый распространенные нарушения, о которых сообщают наблюдатели из Питера

Самые распространённые нарушения, о которых сообщают наблюдатели с петербургских участков, это так называемые «карусели» и попытки вбросов бюллетеней. Этим утром на одном из участков застали группу молодых людей, которых ранее сняли на видео в другом избиркоме. Один из них объяснил наблюдателю, что посетил несколько участков, потому что просто перепутал адрес, но своего места жительства назвать не смог. Тем временем горожане обнаруживают новые объявления о наборе новых участников каруселей. Фотографию предложения за деньги проголосовать на нескольких участках с портала найма разнорабочих опубликовало издание Сота. Также очевидцы выкладывают видео, на которых фиксируют попытки вбросов лишних бюллетеней. С трёх участков подозреваемых доставили в полицию. Кроме того, наблюдатели сообщают о препятствиях, которые им чинят члены комиссий. Оригинальное противодействие трансляции в фейсбуке применили два избиркома. В помещениях включили громкую музыку, которую слышно на видео, и соцсеть блокирует его за нарушение авторских прав. В то же время около одного из участков заметили автомобиль с плакатами, которые напоминают работникам комиссий о наказании за фальсификацию итогов голосования.

В петербургском горизбиркоме меж тем сообщили, что группы избирателей спортивного вида, которых наблюдатели подозревают в многократном голосовании, не нарушают закон, а просто стоят в очереди, чтобы попасть на участок.