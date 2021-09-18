В Москве задержан участник одиночного пикета за честные выборы. Александр Катков рассказал правозащитному проекту ОВД-Инфо, что вышел с плакатом на Пушкинскую площадь. Вместе с ним была задержана его жена, которая в акции не участвовала. Что им вменяют – пока неизвестно.
2021-09-18T13:06:53+03:00
2021-09-18T13:07:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 18 сентября 2021
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У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…