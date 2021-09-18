В Москве задержан участник одиночного пикета за честные выборы. Александр Катков рассказал правозащитному проекту ОВД-Инфо, что вышел с плакатом на Пушкинскую площадь. Вместе с ним была задержана его жена, которая в акции не участвовала. Что им вменяют – пока неизвестно.