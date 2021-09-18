Мессенджер Telegram заблокировал сервис «Умного голосования» на своей платформе. Основатель приложения Павел Дуров утверждает, что это связано с необходимостью соблюдать российские законы.

Большая часть публикации Дурова посвящена блокировке приложения «Навальный» цифровыми гигантами Google и Apple: по словам основателя Telegram, это решение влияет и на сам мессенджер. Все из-за того, что компании, как утверждает Дуров, ранее уже обращались с требованием ограничить доступ к определенной информации под угрозой исключения мессенджера из магазина приложений. То же самое, убежден разработчик, может случиться и в случае, если бот «Умного голосования» в Telegram не будет заблокирован. Всю эту ситуацию он назвал «зависимостью» от Google и Apple. В то же время Дуров настаивает, что действия мессенджера легитимны, поскольку сейчас в России действует запрет на агитацию во время голосования на выборах в Госдуму.

Сами Google и Apple, несмотря на прямые запросы российских властей, долгое время отказывались удалять приложение «Навальный» из своих магазинов. На этой неделе представителей компании приглашали на заседание комитета Совета Федерации, где сенаторы также высказывали претензии. А источники газеты The New York Times сообщали, что российские власти угрожали даже уголовными делами против сотрудников Google и Apple. После этого приложение «Навальный» было удалено из их магазинов. О претензиях властей к Telegram, между тем, не сообщалось.

К слову, политик Алексей Навальный, будучи на свободе, выступал в поддержку Telegram и его основателя Павла Дурова, когда мессенджер находился в конфликте с российскими властями.

На протяжении двух лет, вплоть до июня прошлого года, Роскомнадзор пытался блокировать Telegram в России: это было связано с отказом мессенджера выполнять нормы так называемого закона Яровой.

В начале сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования»: ведомство сочло, что проект связан со структурами Навального, признанными в России экстремистскими.