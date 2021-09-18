Z Архив новостей новости
5 11 6 997
13:02, 18 сентября 2021

Мессенджер Telegram заблокировал сервис «Умного голосования» на своей платформе

Мессенджер Telegram заблокировал сервис «Умного голосования» на своей платформе. Основатель приложения Павел Дуров утверждает, что это связано с необходимостью соблюдать российские законы.

Большая часть публикации Дурова посвящена блокировке приложения «Навальный» цифровыми гигантами Google и Apple: по словам основателя Telegram, это решение влияет и на сам мессенджер. Все из-за того, что компании, как утверждает Дуров, ранее уже обращались с требованием ограничить доступ к определенной информации под угрозой исключения мессенджера из магазина приложений. То же самое, убежден разработчик, может случиться и в случае, если бот «Умного голосования» в Telegram не будет заблокирован. Всю эту ситуацию он назвал «зависимостью» от Google и Apple. В то же время Дуров настаивает, что действия мессенджера легитимны, поскольку сейчас в России действует запрет на агитацию во время голосования на выборах в Госдуму.
Сами Google и Apple, несмотря на прямые запросы российских властей, долгое время отказывались удалять приложение «Навальный» из своих магазинов. На этой неделе представителей компании приглашали на заседание комитета Совета Федерации, где сенаторы также высказывали претензии. А источники газеты The New York Times сообщали, что российские власти угрожали даже уголовными делами против сотрудников Google и Apple. После этого приложение «Навальный» было удалено из их магазинов. О претензиях властей к Telegram, между тем, не сообщалось.
К слову, политик Алексей Навальный, будучи на свободе, выступал в поддержку Telegram и его основателя Павла Дурова, когда мессенджер находился в конфликте с российскими властями.

На протяжении двух лет, вплоть до июня прошлого года, Роскомнадзор пытался блокировать Telegram в России: это было связано с отказом мессенджера выполнять нормы так называемого закона Яровой.

В начале сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования»: ведомство сочло, что проект связан со структурами Навального, признанными в России экстремистскими.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Российский МИД назвал вторжение СССР в Польшу в 1939 году «освободительным походом» «Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием», — говорится в информационном сообщении ведомства…

5 280 6 26297 17.09
Блоги

+ Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Обращение Владимира Путина в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины…

5 55 6 6996 16.09
8читать ;смотреть
Новости

Стало известно о смерти судьи Натальи Репниковой, которая заменила Навальному условный срок на реальный Первым о ее кончине написал в Твиттере депутат муниципального округа Филевский парк Вадим Коровин…

5 64 6 37229
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Один урок 11 сентября Как бы ни прозрачно было происходящее, как бы ни глубоко и открыто не проводилось расследование, трагедия — это просто хворост и розжиг мозгового пожара для кого-то…

5 78 6 25453 11.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

И это свобода? Кто и зачем проводит эксперименты на детях На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия. За «радужными перспективами раскрепощения» скрывается извращенное, уродское мировоззрение…

5 120 6 20834 13.09
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…

5 51 6 8898 17.09
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Обвиняемые в убийстве пенсионерки не имеют отношения к общежитию для мигрантов Об этом сообщил на встрече с жителями глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, ссылаясь на документы, полученные от Следственного комитета…

5 114 6 20319 15.09
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и расстрел Белого дома Все члены президентской семьи отчётливо понимали, что один бронетранспортёр не спасёт в случае проигрыша. Да и десять бронетранспортёров не спасут. И никакая охрана не спасёт…

5 98 6 18126 17.09
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова (власти считают иноагентом)

Мое самое последнее об «Умном голосовании» Участие избирателей в выборах в Госдуму по шаблону «Умного Голосования» официально названную цель этого проекта не обеспечивает, но при этом парадоксальным образом обеспечивает рост политического авторитета самого Навального…

5 43 6 9297 15.09
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Малые партии дают бой А вот КПРФ и ЛДПР меняться явно не хотят. В итоге основными бенефициарами от падения рейтинга «Единой России» становятся малые партии…

5 37 6 18395 11.09
Блоги

+ «Прошу у вас снисхождения и милосердия» 02:23 «Прошу у вас снисхождения и милосердия» Кассационный суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову…

5 183 6 46089 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

Петиция. Мы требуем отмены законов об «иноагентах» Законодательство об «иноагентах» — откровенно дискриминационное и неправовое: оно противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод…

5 59 6 15261 14.09
Блоги

Карина Орлова журналист

Черное лицо белого превосходства как главная надежда республиканцев Фанаты Ларри Элдера звучат как обозленный и малограмотный сам Ларри Элдер — или как многие колумнисты, эксперты и журналисты в России, в том числе и многие мои коллеги, в своем обычном состоянии и риторике…

5 123 6 32299 14.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Возвращение наблюдателей Кремль партию проиграл.

Кажется, что это немного стоит, но это до поры до времени. До действительно серьезного испытания

5 19 6 5052 11:25
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Сталин: молодость и становление тирана Сталин: молодость и становление тирана Те, кто знали Сталина в молодости, а потом волею судеб оказались в эмиграции, конечно, описывали его как мрачного, злобного завистника и очень неприятного человека…

5 19 6 5183 10:07
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Это не один, не два — несколько десятков человек» 00:23 «Это не один, не два — несколько десятков человек» Владимир Путин подчеркнул, что в течение нескольких дней ему придется соблюдать режим самоизоляции…

5 117 6 32590 16.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Скончалась судья, которая постановила заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный Наталья Репникова работала в Симоновском суде Москвы, о ее смерти пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на пресс-службу инстанции

6 8878
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Преемника у Путина по определению нет. Вот какой преемник может быть у Господа Бога Саваофа? Ответ: сама постановка вопроса о преемнике Господа Бога является богохульством…

5 40 6 87004 11.09
#слушать 48:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3516098
«Судебные процессы Грузии»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3611 12.09
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Путин на карантине Пройдут выборы, с народом можно будет уже не заигрывать. И вот тогда вполне возможны радикальные меры, которые вам совсем не понравятся…

5 51 6 126382 13.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Русь 200 Русь 200 Путин рискует, война с Украиной, секрет Ивлеевой, нафталин, Зиничев и Александр Невский…

5 146 6 97027 13.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9259195
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5027237

Сегодня в эфире