В США выставят на торги экземпляр американской Конституции из первого тиража. Их осталось с 1787 года всего 11 штук. Лот оценивается в 15-20 миллионов долларов. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, его сначала покажут всем желающим в Чикаго, Нью-Йорке, Далласе и Лос-Анджелесе, а затем выставят на аукцион Сотби.
2021-09-18T12:36:05+03:00
2021-09-18T12:36:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 18 сентября 2021
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