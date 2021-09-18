В США выставят на торги экземпляр американской Конституции из первого тиража. Их осталось с 1787 года всего 11 штук. Лот оценивается в 15-20 миллионов долларов. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, его сначала покажут всем желающим в Чикаго, Нью-Йорке, Далласе и Лос-Анджелесе, а затем выставят на аукцион Сотби.