Оперативный штаб зафиксировал за сутки в России 799 смертей от коронавируса. Накануне был 791 летальный исход. Ранее наблюдатели неоднократно обращали внимание на странность в официальной статистике, когда уровень суточной смертности неоднократно приближался к отметке 800, и очень редко ее превышал. Новых заболевших по всей стране за сутки обнаружено больше 20 тысяч, что стало максимальным значением с конца августа. Из них в Москве больше двух тысяч семисот, накануне было около двух с половиной тысяч.