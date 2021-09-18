Оперативный штаб зафиксировал за сутки в России 799 смертей от коронавируса. Накануне был 791 летальный исход. Ранее наблюдатели неоднократно обращали внимание на странность в официальной статистике, когда уровень суточной смертности неоднократно приближался к отметке 800, и очень редко ее превышал. Новых заболевших по всей стране за сутки обнаружено больше 20 тысяч, что стало максимальным значением с конца августа. Из них в Москве больше двух тысяч семисот, накануне было около двух с половиной тысяч.
2021-09-18T12:35:41+03:00
2021-09-18T12:35:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 18 сентября 2021
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У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…