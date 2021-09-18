Глава Ялты сообщила, что на одном из участков проголосовал избиратель в образе коня в пальто. Правда, на видео, которое разместила мэр Янина Павленко в инстаграме, на мужчине с головой белой лошади, скорее, не пальто, а мундир. Накануне в Москве на одном из избирательных участков семь минут ловили енота, которого выпустил один из избирателей.