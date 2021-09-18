Самая высокая явка избирателей на выборах глав регионов зафиксирована в Тыве и в Чечне. Это 40% и почти 39% соответственно, — сообщили сегодня в Центризбиркоме. На выборах губернатора Хабаровского края проголосовали 17%. К региону приковано внимание после долгих протестов в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, который остается в СИЗО «Лефортово». Всего будут избраны главы 12 регионов, завершится голосование завтра вечером.
2021-09-18T12:33:41+03:00
2021-09-18T12:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 18 сентября 2021
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