Самая высокая явка избирателей на выборах глав регионов зафиксирована в Тыве и в Чечне. Это 40% и почти 39% соответственно, — сообщили сегодня в Центризбиркоме. На выборах губернатора Хабаровского края проголосовали 17%. К региону приковано внимание после долгих протестов в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, который остается в СИЗО «Лефортово». Всего будут избраны главы 12 регионов, завершится голосование завтра вечером.