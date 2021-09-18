Глава ЦИКа Элла Памфилова выразила надежду, что в Московской области появится электронное голосование. Она отметила, что хотела бы проголосовать дистанционно, — передает РИА Новости. Руководитель Центризбиркома этим утром приехала на избирательный участок в подмосковной Павловской слободе и опустила в урну бюллетень. По решению ЦИКа, электронное голосование проходит в эти дни в Москве, Севастополе, а также в пяти регионах. Для участия нужно было зарегистрироваться заранее.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что проголосовал онлайн и отметил, что это очень удобно. Ранее электронно поучаствовал в голосовании глава государства Владимир Путин, который изолировался из-за случаев коронавируса в его окружении.