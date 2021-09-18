В КПРФ утверждают, что на одном из участков члены комиссии переодевались для фальсификации. В партии говорят, что представители участковой избирательной комиссии заходили на участок в новой одежде и так в поселке Клетня в Брянской области было вброшено около 300 бюллетеней, причем этот эпизод попал на камеру видеонаблюдения. Также в КПРФ сообщили об избиении накануне вечером наблюдателя от партии в Анапе. После того, как Дмитрий Коломийц вышел с участка, на него на улице напали трое неизвестных. Ушибы зафиксировали в больнице.
2021-09-18T12:32:42+03:00
2021-09-18T12:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 18 сентября 2021
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