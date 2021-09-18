В КПРФ утверждают, что на одном из участков члены комиссии переодевались для фальсификации. В партии говорят, что представители участковой избирательной комиссии заходили на участок в новой одежде и так в поселке Клетня в Брянской области было вброшено около 300 бюллетеней, причем этот эпизод попал на камеру видеонаблюдения. Также в КПРФ сообщили об избиении накануне вечером наблюдателя от партии в Анапе. После того, как Дмитрий Коломийц вышел с участка, на него на улице напали трое неизвестных. Ушибы зафиксировали в больнице.