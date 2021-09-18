Аэроэкспрессы из Москвы до аэропорта «Внуково» сегодня отменены. Многие пассажиры об изменениях в расписании не знали.

При входе на Киевский вокзал сотрудники полиции интересуются, куда направляются люди. Они информируют, что сегодня аэроэкспрессы до «Внуково» не курсируют, и предлагают альтернативные пути проезда.

Если все-таки зайти в зал ожидания, то подходит билетер и говорит о том, что сегодня ни электронные, ни обычные кассы не работают, так как не ходит аэроэкспресс. При попытке купить билет онлайн на сайте всплывает предупреждение. На вопрос о том, многие ли не знали об изменении в расписании, сотрудники вокзала отвечают, что «таких море». Сами пассажиры называют отмену аэроэкспрессов до Внуково неожиданной и отмечают, что вынуждены спешить из-за того, что могут опоздать на рейс. Тем, кто приобрел билет заранее, обещают выплатить компенсацию.

Расписания движения скоростных поездов до аэропорта изменили в связи с плановыми работами на железной дороге. Об этом компания-перевозчик сообщила еще неделю назад.

С 6 утра завтра обещают вновь запустить аэроэкспресс во Внуково и обратно по стандартному расписанию.