Кибератаки из России только усилились в Германии, по словам чиновников, после того, как Берлин выразил протест Кремлю. Об этом пишет агентство Bloomberg. Немецкие власти связывают действия хакеров с группировкой Ghostwriter, которую считают связанной с руководством России. По мнению Берлина, помимо попыток похитить личные данные депутатов парламента, она также стоит за распространением компрометирующих сообщений о немецких политиках в соцсетях и мессенджерах. Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября.