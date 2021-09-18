Кибератаки из России только усилились в Германии, по словам чиновников, после того, как Берлин выразил протест Кремлю. Об этом пишет агентство Bloomberg. Немецкие власти связывают действия хакеров с группировкой Ghostwriter, которую считают связанной с руководством России. По мнению Берлина, помимо попыток похитить личные данные депутатов парламента, она также стоит за распространением компрометирующих сообщений о немецких политиках в соцсетях и мессенджерах. Парламентские выборы пройдут в Германии 26 сентября.
2021-09-18T12:04:40+03:00
2021-09-18T12:04:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:04, 18 сентября 2021
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У меня нет претензий даже к конкретной Федеральной налоговой службе. У меня есть претензии к российскому государству в целом, которое организовало эту операцию, которое уворовало мои данные, распространило их, позволило всякой погани с ними свободно обращаться, а потом еще и свалило все это на Навального…