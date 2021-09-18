Российский бизнесмен Олег Тиньков договорился с американским министерством юстиции об урегулировании налоговых претензий.

Сами договоренности и их условия будут обсуждаться в ходе судебного заседания, следует из данных суда Калифорнии. В документе отмечается, что отсрочка заключения мирового соглашения по этому делу могла бы нанести ущерб интересам американского правосудия. Кроме того, Тиньков предоставил документы, согласно которым его приезд в США будет небезопасен для здоровья. Уже долгое время он борется с лейкемией.

Интернет-издание «РБК» со ссылкой на экспертов пишет, что в подобных случаях обычно обвиняемый признает свою вину и полностью выплачивает задолженность, после чего его преследование в Штатах прекращается.

Основателя «Тинькофф-банка» Олега Тинькова в Америке подозревают в нарушении налогового законодательства. В частности, следствие утверждает, что он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Вопрос об экстрадиции бизнесмена в США должен рассмотреть суд Лондона 14 октября.

Слушания по делу об урегулировании налоговых претензий могут состояться уже 1 октября. Представитель Тинькова комментировать ситуацию отказался.