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12:02, 18 сентября 2021

В подмосковные избирательные участки поставили сейфы, у которых с задней стороны есть еще одна дверь

В подмосковные избирательные участки поставили сейфы, у которых с задней стороны есть еще одна дверь. Наблюдатели утверждают, что эта особенность может позволить членам УИКов совершать нарушения.
Видео с железным сейфом, который можно открыть как с одной, так и с другой стороны, опубликовал кандидат от «Партии Роста» Дмитрий Кондратенко. Он написал, что сделал запись на УИК 1663 в городе Мытищи, и подобные шкафы поставили на избирательные участки по всему региону. Интернет-издание Sota.Vision сообщает, что с помощью второй двери члены избиркомов получают доступ к заполненным бюллетеням и другим документам, с которыми нельзя работать в неположенное время. По этой версии, перед уходом на ночь чиновники стараются опечатать только передние дверцы таких сейфов, а задние можно открыть, не срывая пломбы.

Фотографии с подобными шкафами публикуют наблюдатели из других областей. Так, на одном из УИКов в Волгоградской области у этого сейфа можно без каких-либо инструментов снять дно. Эту информацию уже подтвердили агентству ТАСС в избирательной комиссии региона. Там сказали, что конструкция просто не позволяла зафиксировать нижнюю часть шкафа, и сейчас её опечатали.

Помимо этого, наблюдатель, приехавший на один из участков в Калмыкии повернув небольшой железный ящик для хранения сейф-пакетов, обнаружил, что с обратной стороны стенку сняли полностью. Она лежала внутри сейфа в разобранном состоянии.

Сейчас проходит второй день голосования на выборах в Государственную Думу. Накануне секретарь ЦИК Наталья Бударина сказал, что первый прошёл без каких-либо серьёзных нарушений.


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