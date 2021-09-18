Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»* сообщает о принуждении бюджетников к голосованию, вбросах и фальсификациях в первый день выборов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель правозащитного движения Григорий Мелконьянц.

«Первый день голосования был отмечен большим количеством скопления избирателей, как в помещениях для голосования, так и на улицах, на входах в здание, что подтверждало наши опасения о большом количестве мобилизованных избирателей – бюджетников, сотрудников разных предприятий, которых принудили в этот день прийти и проголосовать. Люди группировались кучками, было видно, что это люди, связанные между собой. Трехдневное голосование создает удобные условия для административного ресурса, по приводу избирателей на участки. Это сложно делать в воскресенье, а пятница – рабочий день. На мой взгляд, именно поэтому мы наблюдаем это решение о трехдневном голосовании», — сказал он.

Г.Мелконьянц отметил, что избирательным комиссиям сложно разобраться в процедурах, предложенных ЦИК для многодневного голосования.

«И хранение бюллетеней в разных формах, перекладывание этих бюллетеней. – это все создает условия для различных нарушений. Какие-то комиссии делали это неосознанно, не зная этих норм, какие-то осознанно пользовались этими процедурами для того чтобы пытаться смухлевать. Были отмечены грубые нарушения, связанные с фальсификациями — в том числе в Подмосковье, есть видеозаписи, где вбросы происходят в КОИБ, когда избирателю выдаются несколько избирательных бюллетеней по одним и тем же выборам и он их опускает. Одни и те же люди, мы видим это по одежде, ходят и голосуют. Фальсификации не ушли, вбросы не ушли, они применяются даже в первый день голосования в разных регионах. Достаточно много сигналов о нарушения, связанных с надомным голосованием, которое часто используется для вбросов, потому что это происходит за пределами контроля видеокамер. Поступают сигналы о том, что якобы проголосовали избиратели, которые не подавали заявок на надомное голосование или подавали, но отказываются от того, что они голосовали», — рассказал он.

Правозащитник также назвал тройку регионов, лидирующих по количеству нарушений в первый день голосования.

«Есть топ из трех регионов, откуда больше всего серьезных сигналов приходит — это Петербург, Краснодарский край и Московская область. Проблемы есть и в других регионах, особенно от Северного Кавказа, где наблюдения практически нету, там достаточно опасно наблюдать. По статистике о явке, которая нами сейчас анализируется, мы видим, что там серьезные аномалии есть с одинаковыми результатами, то есть это все вне зоны контроля», — заключил он.

Голосование на выборах разного уровня продлится еще два дня, 18 и 19 сентября. Официально для всей страны оно завершится в воскресенье в 9 вечера по московскому времени. Одновременно с выборами в Госдуму восьмого созыва проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

* — Российские власти считают организацию иностранным агентом