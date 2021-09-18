В России впервые с конца августа выявили за сутки больше 20 тысяч новых инфицированных коронавирусом. Суточная смертность от ковида, по данным оперативного штаба, вновь составила 799 летальных исходов. Накануне было на несколько умерших меньше. В Москве за сутки зафиксировали более двух тысяч семисот заболевших, накануне было две с половиной тысячи.
2021-09-18T11:40:02+03:00
2021-09-18T12:02:37+03:00
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11:40, 18 сентября 2021
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