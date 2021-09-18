В России впервые с конца августа выявили за сутки больше 20 тысяч новых инфицированных коронавирусом. Суточная смертность от ковида, по данным оперативного штаба, вновь составила 799 летальных исходов. Накануне было на несколько умерших меньше. В Москве за сутки зафиксировали более двух тысяч семисот заболевших, накануне было две с половиной тысячи.