Европейское агентство лекарственных средств рассчитывает к ноябрю одобрить вакцины от коронавируса для детей. Речь идет о возрастной группе с шести лет, — пишет итальянское издание «Репубблика» со ссылкой на представителя организации. По их словам, они ждут соответствующих данных от американских компаний Pfizer и Moderna. Представитель агентства добавил, что диалог с Россией и Китаем по вопросу признания вакцин проходит в замедленном темпе, но не прерывается.