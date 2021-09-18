Европейское агентство лекарственных средств рассчитывает к ноябрю одобрить вакцины от коронавируса для детей. Речь идет о возрастной группе с шести лет, — пишет итальянское издание «Репубблика» со ссылкой на представителя организации. По их словам, они ждут соответствующих данных от американских компаний Pfizer и Moderna. Представитель агентства добавил, что диалог с Россией и Китаем по вопросу признания вакцин проходит в замедленном темпе, но не прерывается.
2021-09-18T11:35:48+03:00
2021-09-18T11:35:48+03:00
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11:35, 18 сентября 2021
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